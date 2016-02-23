Серию турниров по шахматам и шашкам провели в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Проведению турниров способствовали сразу три памятные даты. Это и День защитника Отечества, и 15 лет со дня создания Шахматно-шашечного центра, и 90-летие Нижнетагильской шахматной федерации. Участники центра не могли не отметить эти даты привычным для себя способом — соревновательными турнирами по любимым играм.

Первый турнир прошел в Нижнем Тагиле во вторник, в школе №138. Первое место заслуженно досталось воспитаннику детского дома №1 — Сибиреву Константину. Он победил во всех сыгранных партиях. Стоит сказать несколько слов об участнице, занявшей 4-е место. Одиева Кадрия училась играть по интернету, но это не помешало ей вплотную приблизиться к первой тройке. Кто знает, как она проявит себя уже на следующем турнире?

На следующий день, в среду, 17 февраля, на Руднике прошел шахматный турнир «Связь поколений». 30 человек — ветераны труда и юные шахматисты — соревновались в умении поставить шах и мат сопернику.

В это же время в Шахматно-шашечном центре проходили соревнования по шашкам. Их восьми команд, лучшей стала команда отряда «Кадетское братство» из школы №13.

Но этого интеллектуалам показалось мало. 18 февраля померяться силами на клетчатой доске сошлись ветеранские организации Ленинского района. По шахматам первое место заняла команда ОАО «ВГОК», а по шашкам — команда от Центра по работе с ветеранами.

В данный момент проходит чемпионат Ленинского района по шахматам. Участники стараются проявить себя с лучшей стороны. Кто из них лучший, выяснится 26 февраля, в день окончания турнира.