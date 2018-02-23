Олимпийские атлеты России победили 3:0 в хоккейном матче на Олимпиаде-2018
23 февраля, 15:30Спорт
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Сегодня, 23 февраля, состоялся хоккейный матч между командами Чехии и Олимпийскими атлетами России.
Половину первого периода территориальное преимущество было у чехов, однако счет остался 0:0. Во втором периоде Никита Гусев забил первый гол, и, несмотря на протест чехов, судьи засчитали очко. Через 27 секунд Владислав Гавриков начал контратаку и увеличил счет до 2:0, a затем и третья шайба влетела в оставленные вратарем ворота.
Олимпийские атлеты России вчистую победили команду Чехии со счетом 3:0. Соперник нашей команды по главному матчу турнира определится после матча национальных команд Канады и Германии.
В финал Олимпиады российские хоккеисты вошли впервые за 20 лет.
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