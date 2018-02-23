Российская фигуристка Алина Загитова взяла первое золото на Олимпиаде-2018

Загитова в одиночном катании представила яркую программу «Дон Кихот» с обилием сложнейших прыжков. Каскад из тройного ритбергера и тройного лутца оценивается судьями по самым высоким баллам — 12,21. Чуть меньшую оценку получил тройной тулуп и тройной флип Медведевой, трагический образ Анны Карениной оценили в 12,16 балла.

Загитова и Медведева вышли на лед под номерами 22 и 24. 15-летняя Загитова, лишь недавно дебютировавшая во взрослом катании, показалась судьям более убедительной, чем 18-летняя Медведева, имеющая за плечами большее количество выступлений.

Тренировала обеих спортсменок Этери Тутберидзе, подготовившая до этого олимпийскую чемпионку Сочи-2014 Юлию Лепницкую.

Олимпиада-2018 близится к своему завершению, турнир по фигурному катанию окончен. Итоговые оценки Евгении Медведевой — 156,65 и 238,26 в сумме, у Алины Загитовой — 156,65 и 239,57 в сумме, пишет «Газета.ru».