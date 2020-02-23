Тагильский ХК «Спутник» обыграл «Спартаковца» из Екатеринбурга со счетом 11:1
Сегодня, 10:20СпортФото: Группа ХК "Спутник" Вконтакте
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Команда хоккейного клуба «Спутник» из Нижнего Тагила обыграла екатеринбургский «УрФУ-Спартаковец» со счетом 11:1, сообщается в группе клуба Вконтакте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вчера, 22 февраля, в Нижнем Тагиле прошел очередной матч первенства Свердловской области среди хоккейных команд. Предпоследняя игра состоялась в ЛДС им. В.Сотникова между ХК «Спутник» и «УрФУ-Спартаковец» из Екатеринбурга. Тагильская команда одержала победу.
Неделю назад с таким же счетом ХК «Спутник» обыграл команду из Рефтинского «Энергия».
Последний матч кругового этапа пройдет 29 февраля в Верхней Салде с «Титаном».
На данный момент «Спутник» находится на первом месте в турнирной таблице.
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