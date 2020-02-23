Тагильский ХК «Спутник» обыграл «Спартаковца» из Екатеринбурга со счетом 11:1

Вчера, 22 февраля, в Нижнем Тагиле прошел очередной матч первенства Свердловской области среди хоккейных команд. Предпоследняя игра состоялась в ЛДС им. В.Сотникова между ХК «Спутник» и «УрФУ-Спартаковец» из Екатеринбурга. Тагильская команда одержала победу.

Неделю назад с таким же счетом ХК «Спутник» обыграл команду из Рефтинского «Энергия».

Последний матч кругового этапа пройдет 29 февраля в Верхней Салде с «Титаном».