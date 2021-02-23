Команда свердловчан завоевала Кубок России по ловле рыбы на блесну

Команда свердловчан завоевала Кубок России по ловле рыбы на блесну

Сегодня, 21:59СпортФото: 1mediainvest.ru
Трое свердловчан выловили 49 килограмм рыбы и завоевали Кубок России по ловле рыбы на блесну со льда. Соревнования проходили в Саратовской области.

Всего в Кубке России приняли участи 27 команд, в каждой из которой приняли участие опытные рыболовы. Соревнования длились три дня, пишет Е1.

Рыбаки из Свердловской области принимают участие в Кубке России уже второй раз. Год назад команда заняла последнее место, однако, сделала выводы.

Наша команда выловила 49 килограммов рыбы за два тура по 7 часов. Думаю, база отдыха, которая нас принимала, реализовала всю эту рыбу посетителям,сообщили победители.

Также рыбаки отметили, что во время соревнований температура воздуха опускалась до -30 градусов.

Напомним, в феврале в Нижнем Тагиле завершился VII этап Кубка России по прыжкам с трамплина. Мужчины выступали на большом трамплине, а также на маленьком.

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