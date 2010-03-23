Две спортсменки - две медали

Соревнования проходили в Пермском крае. Ева Отмахова заняла серебро среди спортсменок 17-ти и 18-ти лет. А Кристина Закирова стала сильнейшей среди ровесниц 96-97 года рождения. Как нам сказал директор СДЮШОР «Аист» Евгений Фрей, спортсменки ездят тренироваться за сотни километров от Нижнего Тагила, в город Лысьва. Это ближайший, подходящий для подготовки к соревнования такого уровня, трамплин. Добавлю, что на нынешних соревнованиях была очень большая конкуренция во всех возрастных группах, - отметил Евгений Фрей.