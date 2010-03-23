На Среднем Урале утвердили программу энергосбережения
23 марта 2010, 17:06СпортArtem
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Свердловская область утвердила программу энергосбережения и энергоэффективности в регионе до 2015 года.
Её приняло на заседании правительство Свердловской области, сообщает Интерфакс-Урал со ссылкой на заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. По его словам, в программе прописаны те мероприятия, реализация которых приведет к достаточно большому и экономическому и социальному эффекту. "Так, например, стоит задача в течение этого года провести общее энергетическое обследование всех бюджетных учреждений как федеральных, областных, так и муниципальных и, установить лимиты на потребление топливно-энергетических ресурсов", - сказал Николай Смирнов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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