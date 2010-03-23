Россия стала первой в общекомандном зачете Паралимпиады

Об этом сообщается на сайте Паралимпийских игр.

В последний день в лыжных гонках на 1 километр российской команде удалось завоевать восемь медалей. «Золото» в мужском спринте для спортсменов, выступающих сидя, досталось россиянину Сергею Шилову за результат в 2 минуты 31,8 секунды.

В общей сложности, российская сборная завоевала на Паралимпийских играх 12 золотых, 16 серебряных и 10 бронзовых медалей. По количеству «золота» Россия уступила лишь Германии, в копилке которой 13 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Третье место по числу медалей взяла сборная Канады с 10 золотыми, 5 серебряными и 4 бронзовыми наградами, за ней следуют Словакия, Украина, США, Австрия, Япония и Белоруссия. Десятку лидеров замыкает Франция с 1 золотой, 4 серебряными и 1 бронзовой медалью.