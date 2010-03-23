Свердловские паралимпийцы возвращаются домой

Свердловчане завоевали на играх в Ванкувере 10 медалей. Анна Бурмистрова завоевала две золотых, одну серебро, и одну бронзу. У тагильчанки Михалины Лысовой - одно золото, два серебра и две бронзы. И, наконец, у Алены Горбуновой одна бронза. Директор областного государственного спортивного клуба "Родник" Людмила Семёнкина считает, что тренерский штаб паралимпийцев выбрал более верную тактику подготовки спортсменов, чем олимпийская сборная России. Этим и объясняются успехи паралимпийцев. Российская сборная взяла на паралимпиаде 38 наград, заняв по общему числу медалей первое место, а по количеству золота - второе. И добавлю, что призеры параолимпиады 30 марта вновь поедут в Москву на встречу с президентом.