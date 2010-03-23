У лыжников «Спутника» - очередной букет медалей

Мария стала второй в спринтерской гонке классическим стилем. На этой же дистанции Алексей Третьиных занял седьмое место. В масс-старте на 5 километров свободным стилем Хржановская финишировала одиннадцатой, Третьиных – четырнадцатым. На прошедшей на лыжной базе «Спартак» традиционной «Тагильской Снежинке» гонщики «Спутника» завоевали 9 медалей, из них четыре высшей пробы. Победителями в своих возрастных группах стали Лилия Хусаинова, Максим Скупкин, Полина Стаценко и Денис Мелёшкин. Серебряными призерами стали Надежда Высочина, Михаил Вахрушев, Александр Сабуров и Ксения Захарчук. У Елены Зубовой бронза.