У лыжников «Спутника» - очередной букет медалей
23 марта 2010, 16:32СпортArtem
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Представительница спортклуба «Спутник» Мария Хржановская стала серебряным призером 10-го фестиваля «Лыжня Лукьяновых», прошедшего в Североуральске.
Мария стала второй в спринтерской гонке классическим стилем. На этой же дистанции Алексей Третьиных занял седьмое место. В масс-старте на 5 километров свободным стилем Хржановская финишировала одиннадцатой, Третьиных – четырнадцатым. На прошедшей на лыжной базе «Спартак» традиционной «Тагильской Снежинке» гонщики «Спутника» завоевали 9 медалей, из них четыре высшей пробы. Победителями в своих возрастных группах стали Лилия Хусаинова, Максим Скупкин, Полина Стаценко и Денис Мелёшкин. Серебряными призерами стали Надежда Высочина, Михаил Вахрушев, Александр Сабуров и Ксения Захарчук. У Елены Зубовой бронза.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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