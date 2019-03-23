Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж покидает команду Екатеринбурга

Спортсмен простился с «Автомобилистом», подчеркнув, что команда «навсегда останется в его сердце».

Пресс-служба «Автомобилиста» подтвердила информацию о скором окончании контрактов с некоторыми спортсменами. По их словам, в настоящий момент сезон окончен, и хоккеисты разъедутся.