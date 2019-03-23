Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж покидает команду Екатеринбурга
Сегодня, 20:33СпортФото: hc-avto.ru
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Якуб Коварж опубликовал на странице в Instagram информацию об уходе из команды.
Сюжеты: Екатеринбург
Спортсмен простился с «Автомобилистом», подчеркнув, что команда «навсегда останется в его сердце».
Пресс-служба «Автомобилиста» подтвердила информацию о скором окончании контрактов с некоторыми спортсменами. По их словам, в настоящий момент сезон окончен, и хоккеисты разъедутся.
Сам Коварж еще не решил, покинет команду или нет, информирует E1.ru.
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