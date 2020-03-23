Андрей Аршавин подал в суд на экс-жену Юлию Барановскую

Экс-капитан сборной России подал в суд на первую жену Юлию Барановскую. Об этом сообщает "Советский спорт".

На детей от Юлии Барановской звезда российского футбола платит 900 тысяч рублей каждый месяц. Андрей Аршавин подал заявление в Свердловский суд Петербурга, чтобы снизить эту сумму. Заседание намечено на 23 марта.