Андрей Аршавин подал в суд на экс-жену Юлию Барановскую

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Бывший футболист хочет снизить размер алиментов на детей.
Экс-капитан сборной России подал в суд на первую жену Юлию Барановскую. Об этом сообщает "Советский спорт".
На детей от Юлии Барановской звезда российского футбола платит 900 тысяч рублей каждый месяц. Андрей Аршавин подал заявление в Свердловский суд Петербурга, чтобы снизить эту сумму. Заседание намечено на 23 марта.
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