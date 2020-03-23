Из-за коронавируса футболистам почти во всех клубах мира урезают зарплату

В частности, зарплаты спортсменам урезала «Барселона». По заявлению главы клуба Жозе Бартомеу, футболисты отнеслись к изменениям с пониманием, пишет «Советский спорт». Отметим, больше всех в клубе зарабатывает Мессии, его зарплата составляет 8,3 миллиона евро ежемесячно.

«Ювентус» из-за пандемии урезает зарплату игроков на 30%. Больше всего в данном случае потеряет Роналду, он лишится почти 10 миллионов евро. А вот в Германии футболисты «Боруссии» добровольно отказались от части зарплат, чтобы помочь клубу на фоне сложившейся ситуации. В швейцарском «Сьоне» игроков поставили перед фактом, что им урезают зарплату. Недовольным было предложено расторгнуть контракт.

В России же пока снижение зарплат отмечено в тульском «Арсенале». Глава футбольного клуба Гурам Аджоев рассказал, что урезать зарплаты их вынудило падение курса рубля. По его словам, футболисты отнеслись к этому с пониманием.

Напомним, ранее УЕФА принял решение о переносе Чемпионата Европы по футболу с 2020 года на 2021 год в связи с пандемией.