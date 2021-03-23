Денис Маслов: Бородюк – это тот элемент, который заставит шестеренки крутиться

Денис Маслов: Бородюк – это тот элемент, который заставит шестеренки крутиться

Сегодня, 01:46СпортФото: pxhere.com
Заслуженный тренер России во второй раз за карьеру возглавил «Торпедо», сменив Сергея Игнашевича.

Президент «Торпедо» Денис Маслов дал комментарий после назначения Александра Бородюка на должность главного тренера и расставание с Сергеем Игнашевичем.

«Прежде всего я бы хотел выразить огромную благодарность за совместную работу с Сергеем. Для меня это был абсолютно новый опыт, потому что он – тренер новой формации. Раньше я сотрудничал со специалистами другого склада. Сергей – другой, и мне очень понравилось с ним взаимодействовать. Я благодарю его за все. Мне было понятно, куда он хочет двигаться, но, как нам кажется, по состоянию на сегодня нужно было остановиться. Думаю, у Сергея будет большое будущее, чего я ему искренне желаю.

Мы все знаем, что «Торпедо» – особенный клуб. Здесь своя аура, своя атмосфера, свои традиции. Мы посчитали, что сегодня нам не хватает человека, который нес бы в себе все это. Ассоциировался с традициями. Лучшим решением было пригласить Александра Генриховича. Мы вчера вечером встретились, поговорили и все решили, а сегодня представили.

Как нам кажется, он является тем необходимым ключом, который решит поставленные задачи. Все остальное у нас есть. Александр Генрихович – тот элемент, который заставит шестеренки крутиться», - приводит слова Маслова «Советский спорт».

Отметим, что ранее Бородюк тренировал «Торпедо» в сезоне-2013/14, и тогда команда завоевала право вернуться в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Крылья Советов»

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