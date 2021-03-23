Денис Маслов: Бородюк – это тот элемент, который заставит шестеренки крутиться

«Прежде всего я бы хотел выразить огромную благодарность за совместную работу с Сергеем. Для меня это был абсолютно новый опыт, потому что он – тренер новой формации. Раньше я сотрудничал со специалистами другого склада. Сергей – другой, и мне очень понравилось с ним взаимодействовать. Я благодарю его за все. Мне было понятно, куда он хочет двигаться, но, как нам кажется, по состоянию на сегодня нужно было остановиться. Думаю, у Сергея будет большое будущее, чего я ему искренне желаю.