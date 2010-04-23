«Уралочка-НТМК» будет бороться за бронзовые медали

В очередной встрече «Уралочка» проиграла столичным волейболисткам 0:3. Заполненные трибуны до последней минуты верили в победу тагильчанок, но соперник оказался сильней. После матча управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев заявил, что сейчас идёт поиск новых средств поддержки команды. «Уралочка» – это лицо области, и команда должна побеждать. А пока волейболистки поборются за бронзу.