«Уралочка-НТМК» будет бороться за бронзовые медали
23 апреля 2010, 16:07СпортArtem
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Подопечные Николая Карполя не смогли сдержать напор московского «Динамо».
В очередной встрече «Уралочка» проиграла столичным волейболисткам 0:3. Заполненные трибуны до последней минуты верили в победу тагильчанок, но соперник оказался сильней. После матча управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев заявил, что сейчас идёт поиск новых средств поддержки команды. «Уралочка» – это лицо области, и команда должна побеждать. А пока волейболистки поборются за бронзу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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