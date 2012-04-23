Нижнетагильские политики решили «подтянуть» спорт: клубу туристов «Азимут» повезло больше всего

Решение о выделении дополнительных средств было принято на заседании комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Нижнетагильской городской Думы.

Так, на организацию дополнительных заездов в спортивный лагерь «Золотой луг» было решено выделить 1 миллион 802 тысячи рублей. Проведение мероприятий на базе шахматно-шашечного центра обойдется городу в дополнительные 439 тысяч рублей. Ну а на проведение спортивных мероприятий и походов в недавно открывшемся филиале клуба туристов «Азимут» будет потрачено 763 тысячи.

Видимо, решена судьба и нескольких «депутатских» миллионов. На ремонт здания «Азимута» на Вагонке направил средства депутат Алексей Кубасов. По предложению депутата Алексея Пырина в этом году будет завершено обустройство многофункциональной спортивной площадки у дома №70 по Уральскому проспекту на ГГМ. А Олег Бахтеев предложил направить деньги на замену окон в филиале Детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва №3 по адресу В. Черепанова, 29,а, в районе ВМЗ.