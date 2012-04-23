Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Нижнетагильские политики решили «подтянуть» спорт: клубу туристов «Азимут» повезло больше всего
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Нижнетагильские политики решили «подтянуть» спорт: клубу туристов «Азимут» повезло больше всего

23 апреля 2012, 12:19Спорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?