Нижний Тагил принимает Первенство России по скалолазанию
23 апреля 2012, 17:50Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Посмотреть на выступления звезд российского скалолазания тагильчане смогут с 30 апреля по 4 мая. В эти дни в Городском Дворце детского и юношеского творчества состоится Первенство России по скалолазанию.
Как заявляют в Отделе по физической культуре, спорту и туризму Нижнего Тагила, в соревнованиях примут участие спортсмены из 32-ух субъектов Российской Федерации.Свердловскую же область представят около 130 спортсменов, 28 из которых - тагильчане, представители детско-юношеской спортивной школы «Старт».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей