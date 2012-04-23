Нижний Тагил принимает Первенство России по скалолазанию

Как заявляют в Отделе по физической культуре, спорту и туризму Нижнего Тагила, в соревнованиях примут участие спортсмены из 32-ух субъектов Российской Федерации.Свердловскую же область представят около 130 спортсменов, 28 из которых - тагильчане, представители детско-юношеской спортивной школы «Старт».