Овечкин включил Андрея Маркова в пятерку мечты

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин составил свою пятерку мечты в сборной России.
«Кого включил бы в пятерку? Семин, Федоров, Андрей Марков и Никулин. С этими ребятами всех бы разорвали на Олимпиаде», – сказал нападающий в эфире Instagram-аккаунта Светланы Абросимовой. Об этом сообщает «Советский Спорт».
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