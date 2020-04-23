Овечкин включил Андрея Маркова в пятерку мечты

«Кого включил бы в пятерку? Семин, Федоров, Андрей Марков и Никулин. С этими ребятами всех бы разорвали на Олимпиаде», – сказал нападающий в эфире Instagram-аккаунта Светланы Абросимовой. Об этом сообщает «Советский Спорт».