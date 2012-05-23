Нижнетагильская команда по черлидингу привезла из итальянского Римини семь наград

Мероприятие прошло с 17 по 19 мая в городе Римини, Италия. Два золото и одно серебро получили танцоры в возрасте от 9 до 12 лет, а юношеская команда, возраст участников которой составляет от 12 до 16 лет, заняли три первых места и одно второе.