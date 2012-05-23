Нижнетагильская команда по черлидингу привезла из итальянского Римини семь наград
23 мая 2012, 16:19Спорт
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Команда черлидеров «Три Т» получила пять золотых и две серебряных награды на чемпионате Европы «Dance Open in Rimini».
Мероприятие прошло с 17 по 19 мая в городе Римини, Италия. Два золото и одно серебро получили танцоры в возрасте от 9 до 12 лет, а юношеская команда, возраст участников которой составляет от 12 до 16 лет, заняли три первых места и одно второе.
Сегодня, 23 мая, тагильские черлидеры вернулись в Нижний Тагил. Команда очень нуждается в спонсорстве, рассказывают родители участников чемпионата. Сейчас вся спортивная форма, обувь и атрибутика закупается на деньги родителей.
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