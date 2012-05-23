Тагильский ФК «Уралец» борется за четвертое место в Чемпионате России
23 мая 2012, 12:15Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Надежда на медали позади, но расслабляться футболистам все равно не стоит: впереди им предстоят игры с серьезными противниками.
Так, завтра, 24 мая в 17:30 пройдет матч на стадионе «Юность» с уфимской командой «Восход». Тренерский штаб считает, что к противнику не стоит относиться с пренебрежением.
Сейчас в общем зачете «Уралец» заработал 47 очков, говорит главный тренер Юрий Ветлугаев. Это ровно столько же, сколько и у курганской команды. Для сравнения, у футбольного клуба Тюмени, претендующей на бронзу Чемпионата России, 56 очков. При этом до окончания соревнований тагильчанам осталось провести всего несколько игр, и они уже точно не смогут догнать тюменцев.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей