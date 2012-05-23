Тагильский ФК «Уралец» борется за четвертое место в Чемпионате России

Так, завтра, 24 мая в 17:30 пройдет матч на стадионе «Юность» с уфимской командой «Восход». Тренерский штаб считает, что к противнику не стоит относиться с пренебрежением.

Сейчас в общем зачете «Уралец» заработал 47 очков, говорит главный тренер Юрий Ветлугаев. Это ровно столько же, сколько и у курганской команды. Для сравнения, у футбольного клуба Тюмени, претендующей на бронзу Чемпионата России, 56 очков. При этом до окончания соревнований тагильчанам осталось провести всего несколько игр, и они уже точно не смогут догнать тюменцев.