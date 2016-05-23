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В Нижнем Тагиле в школе №65 прошли областные соревнования «Кадетская слава - 2016» (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле в школе №65 прошли областные соревнования «Кадетская слава - 2016» (ФОТО)

23 мая 2016, 18:25СпортДенис Таратонов
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