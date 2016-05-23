В Нижнем Тагиле в школе №65 прошли областные соревнования «Кадетская слава - 2016» (ФОТО)

Состязания кадетов были разбиты на 11 этапов. На каждом этапе было своё уникальное испытание, подготовленное полицией, ОМОНом, Пожарной частью №11, Станцией юных натуралистов и другими организациями.

Они стояли на каждом этапе, у каждого из них было своё испытание для ребят. Были веревочные трассы, поиск «мин». Марш-бросок ребята совершили в жилетах и касках ОМОНа. В конкурсе капитанов участники на скорость разбирали и собирали автомат, отжимались и подтягивались.

Конкурс проходит ежегодно. В этом году он приобрел областной статус, -- рассказала журналисту TagilCity.ru педагог школы Татьяна Скороходова.

Фото Валерии Скороходовой

В прошедших соревнованиях приняли участие учащиеся школы №13 и 65, студенты Нижнетагильского железнодорожного техникума, представители станции юных натуралистов и кадеты военно-патриотического клуба «Ратник-НТ». Последние были особо отмечены жюри за их творческий номер.

В старшей возрастной категории победителями стали представители школы №65, второе и третье место заняли учащиеся НТЖТ. В младшей возрастной группе вперед вышли ученики школы №13, на втром месте «Ратник-НТ», на третьем кадеты школы №65.