В Нижнем Тагиле в школе №65 прошли областные соревнования «Кадетская слава - 2016» (ФОТО)
Областные соревнования кадетов прошли в пятницу в Нижнем Тагиле в школе №65. Их проведение было посвящено Победе в Великой Отечественной войне и 55-летию полета человека в космос. В «Кадетской славе - 2016» приняли участие 8 команд старшей и младшей возрастной группы.
Состязания кадетов были разбиты на 11 этапов. На каждом этапе было своё уникальное испытание, подготовленное полицией, ОМОНом, Пожарной частью №11, Станцией юных натуралистов и другими организациями.
Они стояли на каждом этапе, у каждого из них было своё испытание для ребят. Были веревочные трассы, поиск «мин». Марш-бросок ребята совершили в жилетах и касках ОМОНа. В конкурсе капитанов участники на скорость разбирали и собирали автомат, отжимались и подтягивались.
Конкурс проходит ежегодно. В этом году он приобрел областной статус, -- рассказала журналисту TagilCity.ru педагог школы Татьяна Скороходова.
Фото Валерии Скороходовой
В прошедших соревнованиях приняли участие учащиеся школы №13 и 65, студенты Нижнетагильского железнодорожного техникума, представители станции юных натуралистов и кадеты военно-патриотического клуба «Ратник-НТ». Последние были особо отмечены жюри за их творческий номер.
В старшей возрастной категории победителями стали представители школы №65, второе и третье место заняли учащиеся НТЖТ. В младшей возрастной группе вперед вышли ученики школы №13, на втром месте «Ратник-НТ», на третьем кадеты школы №65.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru