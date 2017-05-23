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80 школьников Нижнего Тагила приняли участие в районных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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80 школьников Нижнего Тагила приняли участие в районных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту

23 мая 2017, 14:05Спорт
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