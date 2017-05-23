80 школьников Нижнего Тагила приняли участие в районных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту
С 16 по 18 мая 80 школьников из Нижнего Тагила принимали участие в районных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту.
Местом проведения для учащихся из 12-ти школ стали пожарные части №36 и 54. Организаторами выступили специалисты Отделения надзорной деятельности по Нижнему Тагилу, городское отделение ВДПО, ГДДТЮ и управление образования администрации города.
В соревнованиях спортсмены должны были пройти четыре этапа – преодоление строения, преодоление забора, преодоление бума и прокладка рукавной линии, а также сбивание мишени струёй воды из пожарного рукава. Каждая команда, по словам организаторов, проявила упорство и волю к победе.
По итогам соревнований призовые места заняли:
Дзержинский район:
1 место — МБОУ СОШ № 95
2 место — МБОУ СОШ № 36
3 место — МБОУ СОШ № 77
Ленинский район:
1 место — МБОУ СОШ № 25
2 место — МБОУ СОШ № 50
3 место — МБОУ СОШ № 33
Тагилстроевский район:
1 место — МАОУ Политехническая гимназия
2 место — МБОУ СОШ № 144
3 место — МБОУ СОШ № 58
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