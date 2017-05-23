80 школьников Нижнего Тагила приняли участие в районных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту

Местом проведения для учащихся из 12-ти школ стали пожарные части №36 и 54. Организаторами выступили специалисты Отделения надзорной деятельности по Нижнему Тагилу, городское отделение ВДПО, ГДДТЮ и управление образования администрации города.

В соревнованиях спортсмены должны были пройти четыре этапа – преодоление строения, преодоление забора, преодоление бума и прокладка рукавной линии, а также сбивание мишени струёй воды из пожарного рукава. Каждая команда, по словам организаторов, проявила упорство и волю к победе.