Олег Шатов из Нижнего Тагила вошел в список лучших футболистов чемпионата России сезона 2016/17
23 мая 2017, 12:45Спорт
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Уроженец Нижнего Тагила попал в число лучших игроков чемпионата России по футболу.
На заседании исполкома Российским футбольным союзом был утвержден список лучших игроков чемпионата России сезона-2016/17. В него вошли 33 футболиста, среди которых есть и тагильчанин - Олег Шатов, левый полузащитник «Зенита», об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Согласно игровым амплуа спортсменов, в каждой номинации были определены победители. Полный список лучших футболистов можно увидеть на сайте РФС.
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