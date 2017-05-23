Олег Шатов из Нижнего Тагила вошел в список лучших футболистов чемпионата России сезона 2016/17

На заседании исполкома Российским футбольным союзом был утвержден список лучших игроков чемпионата России сезона-2016/17. В него вошли 33 футболиста, среди которых есть и тагильчанин - Олег Шатов, левый полузащитник «Зенита», об этом сообщает «Вечерняя Москва».