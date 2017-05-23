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Олег Шатов из Нижнего Тагила вошел в список лучших футболистов чемпионата России сезона 2016/17
Сюжеты:
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Олег Шатов из Нижнего Тагила вошел в список лучших футболистов чемпионата России сезона 2016/17

23 мая 2017, 12:45Спорт
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