Первый забег на трамплине состоялся на горе Долгая в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Организаторы признались, что в процессе подготовки к старту было множество трудностей – технических, организационных. Более того, утро в день забега началось с ливня. Однако за полчаса перед гонкой выглянуло солнце, и на трамплин первыми побежали дети.

Всего было разыграно три комплекта наград – среди женщин и мужчин, а также среди команд. Перед главным финалом на К-120 состоялись квалификационные забеги участников.

Лучшим в финале стал Марков Евгений из села Петрокаменское: он забежал на трамплин за три минуты двадцать девять секунд. За ним – Антонов Александр. Третьим пришёл Зафар Каримов.

Фото со страницы Евгения Маркова ВК

Напряженная борьба до самого финиша. Родные стены помогают! Спасибо всем за поддержку, а особенно моим мотиваторам: жене и дочке. Организация на уровне. Надеюсь, что забег будет традиционным и будет проходить будет именно в эти сроки поделился Евгений Марков.

Среди дам лучшей стала Суетина Мария с результатом в четыре минуты пятьдесят одну секунду. Второе место у Суфияровой Дианы, третье – у Суетиной Натальи. Лучшей командой в эстафете стали Самолова Виктория, Курц Маргарита, Рытиков Андрей и Рязанов Илья.

Сначала было весело, потом было 5 минут бега на трамплин, потом полчаса мой организм никак не мог решить, жить он хочет или умереть, а потом постепенно снова стало весело. Спасибо организаторам за отличную возможность потренироваться перед Redbull 400! Вы сегодня были на высоте! -- поделилась победительница Мария Суетина.

Фото: «ВКонтакте»