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Первый забег на трамплине состоялся на горе Долгая в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первый забег на трамплине состоялся на горе Долгая в Нижнем Тагиле (ФОТО)

23 мая, 09:00Спорт
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