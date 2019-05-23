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Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Сегодня, 21:39СпортФото: russian.rt.com
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