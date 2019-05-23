Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

В Братиславе завершился матч ¼ финала чемпионата мира по хоккею между командами России и США. Российская сборная выиграла со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 2:2).

На второй минуте первого периода российский спортсмен Никита Гусев открыл счет, а на 16-й минуте шайбу забил Михаил Сергачев. Во втором периоде Шей сократил отрыв американцев.

В третьем периоде Кирилл Капризов увеличил отрыв россиян: счет составил 3:1. Однако на шестой минуте Хэнифин сократил отрыв. Четвертую шайбу на 48-минуте забил Михаил Григоренко, а на 17-й минуте американцы сняли вратаря и забили шайбу в ворота Василевского.