Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Сегодня, 21:39СпортФото: russian.rt.com
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В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею российская сборная обыграла команду США со счетом 4:3.
В Братиславе завершился матч ¼ финала чемпионата мира по хоккею между командами России и США. Российская сборная выиграла со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 2:2).
На второй минуте первого периода российский спортсмен Никита Гусев открыл счет, а на 16-й минуте шайбу забил Михаил Сергачев. Во втором периоде Шей сократил отрыв американцев.
В третьем периоде Кирилл Капризов увеличил отрыв россиян: счет составил 3:1. Однако на шестой минуте Хэнифин сократил отрыв. Четвертую шайбу на 48-минуте забил Михаил Григоренко, а на 17-й минуте американцы сняли вратаря и забили шайбу в ворота Василевского.
Таким образом, в полуфинале 25 мая Россия встретится с победителем матча Финляндия—Швеция.
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