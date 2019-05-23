«Урал» уступил «Локомотиву» в финале Кубка России

В финале Кубка России «Урал» уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. В первом тайме «Локомотив» смотрелся уверенно и реализовывал хорошие атаки. Первый гол забил Федор Смолов, однако его отменили из-за офсайда. Второй гол забил Дмитрий Баринов, обыграв Павла Погребняка.