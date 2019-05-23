«Урал» уступил «Локомотиву» в финале Кубка России
Сегодня, 08:09СпортФото: официальный сайт ФК «Урал»
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ФК «Урал» не смог завоевать Кубок России и лишился возможности участвовать в матчах еврокубка.
Сюжеты: Екатеринбург
В финале Кубка России «Урал» уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. В первом тайме «Локомотив» смотрелся уверенно и реализовывал хорошие атаки. Первый гол забил Федор Смолов, однако его отменили из-за офсайда. Второй гол забил Дмитрий Баринов, обыграв Павла Погребняка.
Во втором тайме «Урал» вел себя на поле активнее и пытался реализовать несколько моментов. Однако отыграться уральским футболистам не удалось.
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