В Екатеринбург в международном чемпионате «Парус духа 2019» приняли участие инвалиды

В соревнованиях приняли участие 8 команд, в составе каждой из которых люди с ограниченными возможностями и инвалиды из Свердловской, Тюменской, Самарской областей, Москвы, Казани, Новосибирска, Севастополя. а также яхтсмены из Латвии и Швеции и капитан Балтийской экспедиции «Паруса духа» Улдис Межулис.

Перед соревнованиями все участники парусной регаты прошли подготовку с тренерами яхт-клуба «Коматек». Победу в соревнованиях одержала совместная команда Свердловского областного медицинского колледжа и организации «Урал без наркотиков».

Для гостей и участников соревнований были организованы инклюзивные мастер-классы: тренинг по эмоциональному интеллекту от людей с ограниченными возможностями слуха, мастер-класс «Прогулки в темноте» (участники попробовали изучить мир, не используя зрение), кулинарный мастер-класс и творческая «лавка» от команды ПекаРай (ребята предложили участникам создать авторские пряники и печенье).