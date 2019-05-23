В Екатеринбург в международном чемпионате «Парус духа 2019» приняли участие инвалиды
В Екатеринбурге состоялся международный чемпионат по парусному спорту, участниками которого стали также люди с инвалидностью, сообщает правительство региона.
В соревнованиях приняли участие 8 команд, в составе каждой из которых люди с ограниченными возможностями и инвалиды из Свердловской, Тюменской, Самарской областей, Москвы, Казани, Новосибирска, Севастополя. а также яхтсмены из Латвии и Швеции и капитан Балтийской экспедиции «Паруса духа» Улдис Межулис.
Перед соревнованиями все участники парусной регаты прошли подготовку с тренерами яхт-клуба «Коматек». Победу в соревнованиях одержала совместная команда Свердловского областного медицинского колледжа и организации «Урал без наркотиков».
Для гостей и участников соревнований были организованы инклюзивные мастер-классы: тренинг по эмоциональному интеллекту от людей с ограниченными возможностями слуха, мастер-класс «Прогулки в темноте» (участники попробовали изучить мир, не используя зрение), кулинарный мастер-класс и творческая «лавка» от команды ПекаРай (ребята предложили участникам создать авторские пряники и печенье).
Это важно потому, что многие из участников-инвалидов сегодня стремятся быть полезными обществу и хотят сами создавать мероприятия для других, рассказал руководитель организации «Белая трость» Олег Колпащиков.