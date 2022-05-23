Первенство Свердловской области по велоспорту пройдёт в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле состоится первенство и чемпионат Свердловской области по велосипедному спорту. Соответствующее постановление подписано и размещено на сайте администрации города.
Первенство пройдет в номинациях: «шоссе-индивидуальная гонка», «шоссе-групповая гонка». А чемпионат пройдет по направлениям «шоссе-индивидуальная гонка», «шоссе-групповая гонка». Соревнования запланированы на период 28–29 мая.
В связи с мероприятиями движение автомобилей будет ограничено
Также из-за соревнования временно будет запрещена парковка:
Выезд на трассу во время проведения соревнований будет разрешен только для машин сопровождения.