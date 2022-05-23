Первенство Свердловской области по велоспорту пройдёт в Нижнем Тагиле

Первенство Свердловской области по велоспорту пройдёт в Нижнем Тагиле
Первенство Свердловской области по велоспорту пройдёт в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:38СпортФото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле состоятся два спортивных соревнования. Из-за этого временно ограничат движение по некоторым дорогам и запретят парковаться.

В Нижнем Тагиле состоится первенство и чемпионат Свердловской области по велосипедному спорту. Соответствующее постановление подписано и размещено на сайте администрации города.

Первенство пройдет в номинациях: «шоссе-индивидуальная гонка», «шоссе-групповая гонка». А чемпионат пройдет по направлениям «шоссе-индивидуальная гонка», «шоссе-групповая гонка». Соревнования запланированы на период 28–29 мая.

В связи с мероприятиями движение автомобилей будет ограничено

  • 28 мая с 08.00 часов до конца мероприятий: от Восточного шоссе до улицы Зари;
  • 29 мая с 08.00 часов до конца состязаний от Восточного шоссе до улицы Зари;
  • по четной стороне проспекта Дзержинского на участке от Ленинградского проспекта до ул. Патона.

Также из-за соревнования временно будет запрещена парковка:

  • 28 мая с 00 часов от Восточного шоссе до улицы Зари; 29 мая 2022 года с 00 часов от Восточного шоссе до улицы Зари;
  • по четной стороне от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей.

Выезд на трассу во время проведения соревнований будет разрешен только для машин сопровождения.

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