Летающие лыжники прибыли в Нижний Тагил. Впереди Кубок России
23 июня 2014, 12:05Спорт
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С 27 по 29 июня, в ближайшие выходные, в комплексе трамплинов горы Долгая в Нижнем Тагиле состоятся захватывающие соревнования среди российских летающих лыжников – Кубок России среди мужчин, открывающий соревновательный сезон 2014 года.
Накануне некоторые спортсмены уже прибыли в Нижний Тагил. Уже прошли первые тренировки, однако, как поделились спортсмены с TagilCity.ru, вчерашним днем им мешал сильный ветер. Сегодняшним вечером с 17:00 до 19:00, если позволят условия, пройдет тренировка на К-90.
В числе прибывших спортсменов и участники Олимпийских игр в Сочи – Ильмир Хазетдинов, Михаил Максимочкин, Алексей Ромашов, Дмитрий Васильев. Ирина Аввакумова, действующая Чемпионка России, сейчас находится в Чайковском.
А на прошлой неделе на комплексе трамплинов уже разместилась юниорская сборная России, в составе которой тренируется тагильчанин Вадим Шишкин, сообщили в пресс-службе «Аиста». Вадим – один из самых перспективных спортсменов спортшколы «Аист».
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