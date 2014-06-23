Летающие лыжники прибыли в Нижний Тагил. Впереди Кубок России

Накануне некоторые спортсмены уже прибыли в Нижний Тагил. Уже прошли первые тренировки, однако, как поделились спортсмены с TagilCity.ru, вчерашним днем им мешал сильный ветер. Сегодняшним вечером с 17:00 до 19:00, если позволят условия, пройдет тренировка на К-90.

В числе прибывших спортсменов и участники Олимпийских игр в Сочи – Ильмир Хазетдинов, Михаил Максимочкин, Алексей Ромашов, Дмитрий Васильев. Ирина Аввакумова, действующая Чемпионка России, сейчас находится в Чайковском.

А на прошлой неделе на комплексе трамплинов уже разместилась юниорская сборная России, в составе которой тренируется тагильчанин Вадим Шишкин, сообщили в пресс-службе «Аиста». Вадим – один из самых перспективных спортсменов спортшколы «Аист».