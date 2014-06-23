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Летающие лыжники прибыли в Нижний Тагил. Впереди Кубок России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Летающие лыжники прибыли в Нижний Тагил. Впереди Кубок России

23 июня 2014, 12:05Спорт
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