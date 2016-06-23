Футболист сборной России тагильчанин Олег Шатов второй раз стал отцом
23 июня 2016, 17:10Спорт
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По информации официального сайта футбольного клуба «Зенит», в чьем составе сейчас находится спортсмен, в семье уральского полузащитника родился второй сын.
Сюжеты: Нижний Тагил
Игроки Санкт-Петербургского футбольного клуба разместили на его официальном сайте текст поздравления молодому отцу, в котором пожелали всем членам семьи полузащитника отличного самочувствия и настроения.
Свои поздравления в социальной сети Твиттер выразили также коллеги Олега Шатова из сборной России по футболу.
Напомним, что полузащитник родом из Нижнего Тагила, его старший сын Лев родился в 2014 году.
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