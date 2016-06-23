Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Футболист сборной России тагильчанин Олег Шатов второй раз стал отцом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Футболист сборной России тагильчанин Олег Шатов второй раз стал отцом

23 июня 2016, 17:10Спорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»