Футболист сборной России тагильчанин Олег Шатов второй раз стал отцом

Игроки Санкт-Петербургского футбольного клуба разместили на его официальном сайте текст поздравления молодому отцу, в котором пожелали всем членам семьи полузащитника отличного самочувствия и настроения.

Свои поздравления в социальной сети Твиттер выразили также коллеги Олега Шатова из сборной России по футболу.

Напомним, что полузащитник родом из Нижнего Тагила, его старший сын Лев родился в 2014 году.