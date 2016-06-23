Наталья Поклонская приедет в Екатеринбург: она примет участие в спартакиаде работников прокуратуры

По информации издания Накануне.RU, ссылающегося на источник в силовых структурах, в спортивных состязаниях примут участие сотрудники прокуратуры из 9 регионов страны, общее количество участников составит около 300 человек. Делегацию из Крыма возглавит прокурор полуострова Наталья Поклонская.

Соревнования будут проходить на спортивных объектах Екатеринбурга и городов-спутников. В программу спартакиады войдут соревнования в таких дисциплинах как шахматы, перетягивание каната, гиревой спорт, женский волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, бадминтон, мини-футбол и плавание. Кроме того в рамках спортивного события состоится сдача участниками норм ГТО. Участвовать в соревнованиях будут только сотрудники прокуратуры, сторонние участники к состязаниям не допускаются.

Для крымской делегации это будет второе участие в спартакиаде. В прошлый раз участники с полуострова получили первенство в перетягивании каната, а также завоевали серебро в легкой атлетике. На сайте прокуратуры Республики Крым отмечают, что успешное выступление сборной было вдохновлено личным примером Натальи Поклонской. После участия в первой для крымской делегации спартакиаде, прокурор Крыма организовала для сотрудников своего ведомства соревнования по различным видам спорта.

Отметим, что Наталья Поклонская является самой молодой женщиной-генералом в России. Она пользуется большой популярностью в нашей стране и во многих странах зарубежья. Недавно Поклонская успешно сдала нормы ГТО.