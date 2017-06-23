600 футбольных команд 16 сентября примут участие в грандиозном фестивале «Россия любит футбол!» в Лужниках (ФОТО)

Проведение массового спортивно-развлекательного фестиваля «Россия любит футбол», который пройдет в Москве, поможет создать нужную атмосферу перед ЧМ-2018.

Фестиваль пройдет на территории обновленного спорткомплекса «Лужники» 16 сентября 2017 года. Как подчеркнул глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский, при проведении грандиозного праздника спорта будут задействованы все футбольные поля. В мероприятии примут участие звезды сборной футбола и СМИ.

Полинский отметил:

Ранее мы проводили подобный турнир среди любительских команд зимой. Он тоже был своего рода промоушеном чемпионата мира. Тогда, в декабре 2016 года, заявилось около 500 команд. В сентябре будут участвовать около 600 команд из Москвы и Московской области.

Фото: ТАСС

Бывший капитан сборной России, член исполкома РФС Алексей Смертин назвал предстоящий турнир «чемпионатом мира в миниатюре» и так высказался по поводу предстоящего события:

Мероприятие будет массовым, и через эту активность мы можем донести до людей, что нужно быть здоровым, любить спорт. Самое главное, у нас есть уникальная возможность воспитать культуру общения и боления на футболе. Фестиваль создаст нужную атмосферу перед стартом чемпионата мира, который является уникальной возможностью продемонстрировать всю широту нашей души и любовь к спорту и людям.

В программе фестиваля запланированы шоу-матч и большой концерт, сообщает ИА ТАСС.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Принимать его будут 12 стадионов в 11 городах России.

22 июня на лайнере FootBoat состоялась пресс-конференция, посвященная всероссийскому фестивалю «Россия Любит Футбол!». В ходе пресс-конференции представителям СМИ была представлена новая интерактивная информационно-развлекательная платформа общественного движения «Россия Любит Футбол!».

Один из основателей общественного движения «Россия любит футбол!» Сергей Колушев рассказал о целях и приоритетных направлениях подготовки мероприятия:

Наша главная задача - создать дружелюбную и тёплую атмосферу вокруг футбола, где каждый сможет найти что-то актуальное и близкое лично для себя. Мы хотим, чтобы 16 сентября люди смогли почувствовать захватывающую и объединяющую силу футбольного события не только через спорт, но и через призму моды, искусства, поэзии, стрит-арта, киберспорта. Впереди – масштабные планы!

Вадим Галыгин, представитель «Нового Радио», представил во время пресс-конференции культурную программу фестиваля. На фестивале ожидается 150 000 гостей.