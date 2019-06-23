Воспитанник хоккейной школы Нижнего Тагила стал игроком клуба из НХЛ
В Ванкувере завершилась процедура драфта. Эксклюзивные права на подписание контракта с воспитанником нижнетагильской школы хоккея Семёном Чистяковым получил хоккейный клуб из американского штата Теннесси, сообщает пресс-служба ХК «Спутник».
Среди 28 российских хоккеистов Семён Чистяков прошёл этап драфта новичков Национальной хоккейной лиги. В четвёртом раунде под общим номером 117 его выбрала команда «Нэшвилл Предаторз», базирующаяся в штате Теннесси.
Всего на драфте было выбрано 217 игроков в семи раундах. Помимо русских хоккеистов своё место в НХЛ нашли 69 канадцев, 57 американцев, 26 шведов, 22 финна, семь чехов, по два белоруса и датчанина, по одному немцу, словаку, латышу и швейцарцу. Россия показала лучший результат за последние 16 лет — рекорд по количеству хоккеистов был установлен в 2000 году (42 человека), последний лучший результат был достигнут в 2003 году, когда в хоккейные клубы НХЛ попали 30 российских хоккеистов.
Напомним, на последнем чемпионате мира сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали мирового первенства. В борьбе за третье место на чемпионате мира по хоккею российская сборная обыграла в финальном матче сборную Чехии, победа досталась российским хоккеистам после серии буллитов.