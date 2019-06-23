Воспитанник хоккейной школы Нижнего Тагила стал игроком клуба из НХЛ

Всего на драфте было выбрано 217 игроков в семи раундах. Помимо русских хоккеистов своё место в НХЛ нашли 69 канадцев, 57 американцев, 26 шведов, 22 финна, семь чехов, по два белоруса и датчанина, по одному немцу, словаку, латышу и швейцарцу. Россия показала лучший результат за последние 16 лет — рекорд по количеству хоккеистов был установлен в 2000 году (42 человека), последний лучший результат был достигнут в 2003 году, когда в хоккейные клубы НХЛ попали 30 российских хоккеистов.