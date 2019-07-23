FIS подтвердила проведение в Нижнем Тагиле этапов Кубка Мира среди летающих лыжников
Сегодня, 11:27СпортФото: TagilCity.ru
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FIS объявила о решении по организации этапов Кубка Мира в Нижнем Тагиле, согласно сообщению организаторов, Нижний Тагил останется в календаре, сообщается на сайте спортивного клуба «Летающий лыжник».
Сюжеты: Нижний Тагил
Этапы Кубка мира должны пройти в Нижнем Тагиле 7 и 8 декабря. 14 и 15 марта Нижний Тагил примет первую станцию русского тура у летающих лыжниц «Синяя Птица».
21 и 22 февраля этапы Кубка Мира также примет Рышнов (Румыния).
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