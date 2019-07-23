Куйвашев открыл в Екатеринбурге новую ледовую арену
Губернатор Свердловской области принял участие в открытии новой ледовой арены «Авто» в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге, об этом глава региона рассказал на своей странице в соцсети.
В 2016 году команда «Авто» выиграла в Ночной хоккейной лиге и получила из рук президента РФ сертификат на 100 миллионов рублей на строительство новой ледовой арены. Мы подключили ресурсы государственной программы Свердловской области. Помогали наши предприниматели. И вот, арена готова,написал Куйвашев.
Губернатор отметил, что ледовая арена станет площадкой для создания Академии хоккея. Там будут проходить тренировки перспективных уральских хоккеистов. Строительство подобных объектов, по словам губернатора, является инвестицией в будущее молодежи.
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В Екатеринбурге сегодня открыли новый уникальный спортивный объект — ледовую арену «Авто» в микрорайоне «Солнечный». Тут есть любопытная предыстория. В 2016 году команда «Авто» выиграла в Ночной хоккейной лиге и получила из рук президента РФ сертификат на 100 млн рублей на строительство новой ледовой арены. Мы подключили ресурсы государственной программы Свердловской области. Помогали наши предприниматели. И вот арена готова. ⠀ Это не просто ледовый корт, а целый комплекс, который станет ядром Академии хоккея. Здесь будут тренироваться самые талантливые хоккеисты из разных муниципалитетов Свердловской области. Появление этой арены — замечательный пример сотрудничества бизнеса, власти и общества. ⠀ У нас в регионе каждый год появляется все больше новых спортивных сооружений. Значит, будет больше здоровой и энергичной молодежи. Эта работа — прямые инвестиции в будущее нашего региона. ⠀ Поздравляю жителей Екатеринбурга и Свердловской области с открытием новой арены. Желаю хоккеистам ярких побед!
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)