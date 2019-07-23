Куйвашев открыл в Екатеринбурге новую ледовую арену

В 2016 году команда «Авто» выиграла в Ночной хоккейной лиге и получила из рук президента РФ сертификат на 100 миллионов рублей на строительство новой ледовой арены. Мы подключили ресурсы государственной программы Свердловской области. Помогали наши предприниматели. И вот, арена готова,написал Куйвашев.