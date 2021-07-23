Рене Фазель: Решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 будет принято после Игр

Отметим, что в июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с МОК и IIHF.