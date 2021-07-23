Рене Фазель: Решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 будет принято после Игр

Рене Фазель: Решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 будет принято после Игр
Рене Фазель: Решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 будет принято после Игр
Сегодня, 01:34Спорт
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, когда будет принято решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года.

«Решение об участии игроков НХЛ будет принято после Олимпиады в Токио, когда будет произведен мониторинг и анализ того, как Япония смогла провести Игры в условиях пандемии коронавируса.

Все же есть обеспокоенность из-за COVID-19. Но то, что в предварительном плане есть «окно», настраивает на оптимизм», - приводит слова Фазеля «Советский спорт».

Отметим, что в июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с МОК и IIHF.

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