Рене Фазель: Решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 будет принято после Игр

«Решение об участии игроков НХЛ будет принято после Олимпиады в Токио, когда будет произведен мониторинг и анализ того, как Япония смогла провести Игры в условиях пандемии коронавируса.
Все же есть обеспокоенность из-за COVID-19. Но то, что в предварительном плане есть «окно», настраивает на оптимизм», - приводит слова Фазеля «Советский спорт».
Отметим, что в июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с МОК и IIHF.