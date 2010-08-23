Россия вторая в Сингапуре
23 августа 2010, 08:51СпортОльга
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На юношеских Олимпийских Играх в Сингапуре российская команда занимает вторую позицию с 16 золотыми, 13 серебряными и 8 бронзовыми медалями. Лидируют китайцы с 20 золотыми, 15 серебряными и 3 бронзовыми наградами.
Пока что наиболее яркое впечатление в российской команде произвела Виктория Комова, получившая три высшие награды. Гимнастка победила в многоборье, опорном прыжке и в упражнении на брусьях. Она имеет все шансы увеличить число наград по истечении еще двух финалов.
Комова уже опытный боец. Она имеет четырехкратной чемпионкой Европы среди юниоров, трехкратной чемпионкой первых юношеских Олимпийских игр по спортивной гимнастике.
Медальный зачет юношеской Олимпиады
Китай 20-15-3
Россия 16-13-8
Южная Корея 9-2-2
Украина 7-7-9
Венгрия 6-4-4*
*Золото-серебро-бронза.
На фото - Виктория Комова.
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