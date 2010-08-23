Россия вторая в Сингапуре

Пока что наиболее яркое впечатление в российской команде произвела Виктория Комова, получившая три высшие награды. Гимнастка победила в многоборье, опорном прыжке и в упражнении на брусьях. Она имеет все шансы увеличить число наград по истечении еще двух финалов.