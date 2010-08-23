Состав "Спутника" укомплектован на 80%
23 августа 2010, 16:45СпортОльга
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Состав Спутника укомплектован на 80%. Но игра проверенных хоккеистов не помогла тагильчанам одержать победу над курганским "Зауральем" - "Спутник" проиграл 2:5.
Провальным получился первый период, когда хозяева пропустили в свои ворота четыре безответные шайбы. В концовке встречи "Спутнику" удалось сократить отставание в счете, причем обе шайбы тагильчане забили в меньшинстве.
23 августа команда отправилась в Орск, где примет участие в турнире в честь Дня города, сообщает пресс-служба "Спутника". "Задача на турнир в Орске - определиться с вратарями и четвертым составом, на места в котором претендуют сейчас десять человек. Кроме того, команда будет отрабатывать игру в большинстве", - отметил главный тренер тагильской команды Алексей Ждахин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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