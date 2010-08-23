Состав "Спутника" укомплектован на 80%

Провальным получился первый период, когда хозяева пропустили в свои ворота четыре безответные шайбы. В концовке встречи "Спутнику" удалось сократить отставание в счете, причем обе шайбы тагильчане забили в меньшинстве.

23 августа команда отправилась в Орск, где примет участие в турнире в честь Дня города, сообщает пресс-служба "Спутника". "Задача на турнир в Орске - определиться с вратарями и четвертым составом, на места в котором претендуют сейчас десять человек. Кроме того, команда будет отрабатывать игру в большинстве", - отметил главный тренер тагильской команды Алексей Ждахин.