Шах и мат! Тагильчане одержали победу в шахматном матче

Качественный состав соперников был скромнее – все члены команды Северного округа кандидаты в мастера спорта. В течение 5 часов каждым участником были сыграно по 10 партий. После первой половины соревнования команда Горнозаводского округа проигрывала со счётом 26:24. Вероятно, первую половину наша команда проходила «акклиматизацию» после продолжительной дороги.

В пути наша команда находилась без малого 3 часа. Во второй половине матча команда нашего округа собралась и стала одерживать победу за победой. Матч завершился со счётом 57:43 в пользу Горнозаводского округа. Общий счёт всех матчевых игр за время существования этой шахматной традиции 10:8 в пользу нашего округа.