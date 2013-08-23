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Шах и мат! Тагильчане одержали победу в шахматном матче
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шах и мат! Тагильчане одержали победу в шахматном матче

23 августа 2013, 12:10СпортCorey
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