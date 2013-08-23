Шах и мат! Тагильчане одержали победу в шахматном матче
Только тот, кто не играл в шахматы может удивиться употреблению слова «матч» в контексте шахмат и шашек. А это, поверьте, настоящие баталии! Так, матчи между шахматистами Горнозаводского и Северного округов проходят регулярно, на протяжении 11 лет. В этом году, 17 августа такой матч проходил в Карпинске.
Команду Нижнего Тагила представляли: международный мастер Михаил Погромский, мастера ФИДЕ Вячеслав Мансуров и Людмила Фигура, кандидаты в мастера спорта Анатолий Ожгибцев, Владимир Путилов, Павел Безденежных, Александр Балберов, Леонид Юмшанов, Кирилл Копёнкин, перворазрядник Юрий Петров.
Качественный состав соперников был скромнее – все члены команды Северного округа кандидаты в мастера спорта. В течение 5 часов каждым участником были сыграно по 10 партий. После первой половины соревнования команда Горнозаводского округа проигрывала со счётом 26:24. Вероятно, первую половину наша команда проходила «акклиматизацию» после продолжительной дороги.
В пути наша команда находилась без малого 3 часа. Во второй половине матча команда нашего округа собралась и стала одерживать победу за победой. Матч завершился со счётом 57:43 в пользу Горнозаводского округа. Общий счёт всех матчевых игр за время существования этой шахматной традиции 10:8 в пользу нашего округа.
© TagilCity.ru по информации МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр»