Тагильские боксеры на черноморском побережье: в Анапском районе пройдет памятный турнир

В программе вечера – принципиальные и бескомпромиссные бои, лучшие шоу-балеты Краснодарского края и многое другое, а комментировать будет лучший ринг-анонсер России – Александр Загорский. Среди почетных гостей будет экс-чемпион мира в среднем весе Дмитрий Пирог.

Спортивная часть события включает 5 боевых поединков, которые проведут как молодые и перспективные боксеры из разных регионов России, так и опытные, известные во всем мире. Данный турнир проводится в рамках международного турнира по профессиональному боксу, который состоится в Краснодаре.

В одном из рейтинговых боев дебютирует тагильчанин Алиер Нуралиев. А в одном из главных боев вечера в весовой категории до 66,7 килограммов примет участие Фариз Казымов, также уроженец Нижнего Тагила. Он сразится с боксером из Пятигорска. Так что болельщики бокса могут отправится на бой и поддержать наших спортсменов!