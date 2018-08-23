Международный шахматный турнир стартует в Нижнем Тагиле 28 августа

28 августа в МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр» начнется пятый этап Кубка России по шахматам среди мужчин.
22 августа Валерий Суров провел совещание в МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр». На повестке дня была организация XIII международного шахматного турнира.
Пятый этап Кубка России по шахматам среди мужчин в рамках XIII международного шахматного мемориала имени Е.Г.Зудова стартует 28 августа и будет длиться 9 дней.
В чемпионате, который пройдет в пять этапов, сыграют более 50 соперников. В настоящий момент заявку на участие подали уже три гроссмейстера и два международных мастера.
По мнению исполнительного директора РОО «Федерация шахмат Свердловской области» Альберта Степаняна, проведение подобного турнира в Нижнем Тагиле является очень важным событием, которое играет важную роль в развитии и популяризации шахматного спорта. Он также отметил, что врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев при личной встрече выразил готовность способствовать развитию интеллектуального спорта в Нижнем Тагиле.