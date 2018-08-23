Международный шахматный турнир стартует в Нижнем Тагиле 28 августа

22 августа Валерий Суров провел совещание в МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр». На повестке дня была организация XIII международного шахматного турнира.

Пятый этап Кубка России по шахматам среди мужчин в рамках XIII международного шахматного мемориала имени Е.Г.Зудова стартует 28 августа и будет длиться 9 дней.

В чемпионате, который пройдет в пять этапов, сыграют более 50 соперников. В настоящий момент заявку на участие подали уже три гроссмейстера и два международных мастера.