Тагильчанка взяла «бронзу» этапа Кубка мира по лыжероллерам

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На проходящем в Ханты-Мансийске втором этапе Кубка мира по лыжероллерам спортсменка из Нижнего Тагила Евгения Шаповалова заняла третье место на пьедестале почёта, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
В первый день соревнований Евгения приняла участие в гонке на 7,5 км свободным стилем с раздельным стартом. Она отстала от победительницы на 23 секунды.
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Напомним, что гребцы из Нижнего Тагила на чемпионате России в Новгородской области в течение двух дней завоёвывали призовые места. 18 августа завоевали медали в четырёх номинациях, а на следующий день заняли весь пьедестал почёта в категории «экстремальный спуск».
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