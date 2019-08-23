Тагильчанка взяла «бронзу» этапа Кубка мира по лыжероллерам

В первый день соревнований Евгения приняла участие в гонке на 7,5 км свободным стилем с раздельным стартом. Она отстала от победительницы на 23 секунды.

Напомним, что гребцы из Нижнего Тагила на чемпионате России в Новгородской области в течение двух дней завоёвывали призовые места. 18 августа завоевали медали в четырёх номинациях, а на следующий день заняли весь пьедестал почёта в категории «экстремальный спуск».