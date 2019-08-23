Юная тагильская фигуристка лидирует на этапе Гран-При в Куршавеле
Сегодня, 12:31СпортФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
13-летняя фигуристка из Нижнего Тагила Майя Хромых заняла первое место по итогам короткой программы на первом этапе Гран-При по фигурному катанию среди юниоров, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
23 августа фигуристки покажут свои произвольные программы.
Майя начала спортивную карьеру в тагильской спортивной школе «Спутник». В этом году стала призером первенства России и вошла в юниорскую сборную.
Гран-При в Куршавеле стал для юной тагильчанки дебютом на международном уровне.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей