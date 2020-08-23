В Екатеринбурге десятки велосипедистов и бегунов с собаками устроили соревнования

Соревнования прошли ночью 23 августа на территории СК «Уктус». В них принимали участие велосипедисты и бегуны, с прицепленными на специальных креплениях собаками. Участники собрались с разных городов Урала, а также из Тюмени.
Впервые мы проводим подобные соревнования, но в планах сделать их ежегодными. Наши соревнования в уникальных условиях могут быть многим интересны, поделилась причастная к организации соревнований Триша Скарзгард.
На протяжении своего пути участники преодолевали крутые подъемы и спуски, продирались через грязь, боролись с темнотой с помощью налобных фонариков.