В Екатеринбурге десятки велосипедистов и бегунов с собаками устроили соревнования

Более семи десятков велосипедистов и бегунов с псами приняли участие в ночных соревнованиях в Екатеринбурге, сообщает E1.

Соревнования прошли ночью 23 августа на территории СК «Уктус». В них принимали участие велосипедисты и бегуны, с прицепленными на специальных креплениях собаками. Участники собрались с разных городов Урала, а также из Тюмени. Впервые мы проводим подобные соревнования, но в планах сделать их ежегодными. Наши соревнования в уникальных условиях могут быть многим интересны, поделилась причастная к организации соревнований Триша Скарзгард. На протяжении своего пути участники преодолевали крутые подъемы и спуски, продирались через грязь, боролись с темнотой с помощью налобных фонариков.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter