В Екатеринбурге десятки велосипедистов и бегунов с собаками устроили соревнования

В Екатеринбурге десятки велосипедистов и бегунов с собаками устроили соревнования

Сегодня, 11:00СпортPhoto: Максим Воробьев E1.RU
Более семи десятков велосипедистов и бегунов с псами приняли участие в ночных соревнованиях в Екатеринбурге, сообщает E1.

Соревнования прошли ночью 23 августа на территории СК «Уктус». В них принимали участие велосипедисты и бегуны, с прицепленными на специальных креплениях собаками. Участники собрались с разных городов Урала, а также из Тюмени.

Впервые мы проводим подобные соревнования, но в планах сделать их ежегодными. Наши соревнования в уникальных условиях могут быть многим интересны, поделилась причастная к организации соревнований Триша Скарзгард.

На протяжении своего пути участники преодолевали крутые подъемы и спуски, продирались через грязь, боролись с темнотой с помощью налобных фонариков.

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