«Спутник» на своем льду не смог переиграть «Южный Урал»
23 сентября 2010, 15:12СпортОльга
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«Спутник» не смог переиграть в домашнем матче орский «Южный Урал», уступив с минимальным счетом 0:1.
К большому разочарованию болельщиков, которые увидели единственный голматча на пятой минуте, подопечные Алексея Ждахина так и не смогли«распечатать» ворота Дмитрия Хозяшева, в прошлом сезоне выступавшего за«Спутник».В итоге исход встречи решила шайба, заброшенная южноуральцами вчисленном меньшинстве. Следующий матч «Спутник» также проведет на своейплощадке: 24 сентября соперником тагильской команды станет челябинский«Мечел». Начало матча: 18.30.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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