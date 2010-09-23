«Спутник» на своем льду не смог переиграть «Южный Урал»

К большому разочарованию болельщиков, которые увидели единственный голматча на пятой минуте, подопечные Алексея Ждахина так и не смогли«распечатать» ворота Дмитрия Хозяшева, в прошлом сезоне выступавшего за«Спутник».В итоге исход встречи решила шайба, заброшенная южноуральцами вчисленном меньшинстве. Следующий матч «Спутник» также проведет на своейплощадке: 24 сентября соперником тагильской команды станет челябинский«Мечел». Начало матча: 18.30.