Крупнейшие соревнования, Мемориал Е.Г. Зудова в Нижнем Тагиле завершился: поздравляем победителей и участников!

По положению данного соревнования, денежные призы получили ветераны шахматного спорта, юные спортсмены, женщины, представители Нижнетагильской шахматной федерации, участники, чей международный рейтинг не превышает 2300. Организаторы турнира вручили подарки самому юному и самому старшему участникам, каждый получил памятные сувениры с тагильской символикой и диск с дневником соревнования.

Спонсор турнира, телекоммуникационная группа «Мотив», предоставила призы в своей номинации – «Сильнее правил». Их получили участники турнира… занявшие три последние строки в турнирной таблице.

Организаторы турнира сердечно благодарят ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Нижнетагильский завод металлических конструкций, ЗАО «Стройкомплекс», ЗАО «Трест-88», ООО «Русальянс», телекоммуникационную группу «Мотив», без которых бы не состоялся в нашем городе этот праздник шахмат.

Фото Шахматно-Шашечного центра.