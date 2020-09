«Этот парень станет чемпионом UFC в 2020 году. Вполне допускаю такой вариант. В следующем году он выиграет титул в среднем весе.

Американец Даниэль Кормье высоко оценил потенциал уроженца Чечни Хамзата Чимаева, сообщает «Советский спорт». Мне нравится Адесанья (нынешний чемпион в среднем весе – прим. Редакции), но он постоянно прыгает из одной категории в другую и дерется с кем попало», – сказал Кормье. В данный момент на счету 26-летнего шведа девять боев и девять побед, три из которых он одержал в UFC.

