Тагильчанин занял третье место на соревнованиях по легкой атлетике для людей с ОВЗ

Житель Нижнего Тагила Денис Гибайдуллин занял третье призовое место на чемпионате Свердловской области по легкой атлетике среди людей с ОВЗ. Тагильчанин соревновался с соперниками в подгруппе ПОДА и стал третьим на дистанции 1200 метров, сообщает пресс-служба ДРО ООО ВОИ Нижнего Тагила.