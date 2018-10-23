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Тагильчанин занял третье место на соревнованиях по легкой атлетике для людей с ОВЗ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин занял третье место на соревнованиях по легкой атлетике для людей с ОВЗ

Сегодня, 20:55СпортФото: пресс-служба ДРО ООО ВОИ Нижнего Тагила
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