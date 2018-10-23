Тагильчанин занял третье место на соревнованиях по легкой атлетике для людей с ОВЗ
Сегодня, 20:55СпортФото: пресс-служба ДРО ООО ВОИ Нижнего Тагила
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Житель Нижнего Тагила занял третье место на чемпионате Свердловской области по легкой атлетике среди людей с ОВЗ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Житель Нижнего Тагила Денис Гибайдуллин занял третье призовое место на чемпионате Свердловской области по легкой атлетике среди людей с ОВЗ. Тагильчанин соревновался с соперниками в подгруппе ПОДА и стал третьим на дистанции 1200 метров, сообщает пресс-служба ДРО ООО ВОИ Нижнего Тагила.
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