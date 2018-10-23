Центр единоборств в Нижнем Тагиле будет назван в честь Хабиба Нурмагомедова
Сегодня, 13:49СпортФото: Trend.Az
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В начале февраля 2019 года запланировано строительство на месте бывшего здания Гормолзавода Центра единоборств в Нижнем Тагиле, который будет назван в честь чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Сюжеты: Нижний Тагил
Глава Федерации бокса в России Умар Кремлев рассказал о том, что в феврале 2019 года планируется старт работ по строительству Центра единоборств в Нижнем Тагиле. Он будет возведен на месте бывшего здания Гормолзавода на улице Красноармейской.
Также Кремлев сообщил, что центр будет назван в честь победителя Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова.
Начальник управления физкультуры, спорта и молодёжной политики мэрии Нижнего Тагила Дмитрий Язовских пояснил, что проект Центра единоборств будет готов в декабре, потом отправится на согласование с областью. Предварительно стоимость проекта составит 100 млн рублей, информирует ИА «Все новости».
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