Центр единоборств в Нижнем Тагиле будет назван в честь Хабиба Нурмагомедова

Глава Федерации бокса в России Умар Кремлев рассказал о том, что в феврале 2019 года планируется старт работ по строительству Центра единоборств в Нижнем Тагиле. Он будет возведен на месте бывшего здания Гормолзавода на улице Красноармейской.