Футбол: онлайн результаты всех интересных матчей

Узнавать футбол онлайн результаты встреч из АПЛ и десятков других турниров теперь стало намного проще, ведь все сведения размещены в рамках сайта спортивной статистики.

Несмотря на не самый лучший старт сезона, постепенно находит свою игру лондонский «Челси». В первых турах подопечные Лэмпарда регулярно теряли очки, но ближе к 10-му матчу сумели не просто сами одержать несколько важных побед, но и воспользоваться осечками конкурентов. Как итог, «синие» сумели войти в зону Лиги чемпионов. Финишировать в топ-4 для них очень важно, ведь это обеспечит участие в ЛЧ и на будущий год.

Фото: https://fscore.ru/

Сейчас команда Лэмпарда выглядит очень сильной и сыгранной. Это даже на фоне того, что летом она никого не могла подписать из-за трансферного бана. Ставка была сделана на молодежь, и юные футболисты не подвели наставника. Абрахам, Маунт, Томори буквально ворвались в стартовый состав и уже сейчас игру «аристократов» практически невозможно представить без данных исполнителей.

Благодаря футболу онлайн результаты всех матчей «Челси» и соперников команды будут доступны круглосуточно. В последнее время дела у коллектива пошли в гору, что стало результатом того доверия, которое наставник оказывает своим подопечным.

Английская Премьер-лига на старте текущего сезона

Молодые футболисты голодны до побед, что очень помогает подопечным Лэмпарда. Да, конечно, не обходится без осечек и потерь очков, все-таки опыта игры на высшем уровне многим пока откровенно не хватает. Однако с каждым матчей английская Премьер-лига становится все более понятной для юных исполнителей. Помимо прогресса молодежи сильными сторонами «аристократов» можно назвать:

Большой опыт ветеранов команды. В нужное время они могут усилить игру и помочь добиться результата.

Индивидуальное мастерство лидеров.

Отсутствие психологического давления на коллектив. Все прекрасно понимают, что в условиях трансферного бана в английской Премьер-лиге «Челси» будет тяжело конкурировать с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и прочими соперниками. Благодаря отсутствию грузу ответственности команда может просто расслабиться и начать демонстрировать свой футбол.

Сейчас «Челси» демонстрирует атакующую игру, которая не просто обеспечивает результат, но и так нравится болельщикам. Видно, что у этой команды есть серьезный потенциал, и если Лэмпард сумеет раскрыть таланты молодежи, а также укрепить ряд позиций, то «синие» будут вновь одними из претендентов на золотые медали.